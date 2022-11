Ahmed Bin Khanen nimmt eine weitere Herausforderung im Motorsport an. Vom 25. bis 27. November nimmt er am finalen Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Saudi-Arabien teil.

Der Mann aus Riyadh wird damit zum 91. Fahrer, der im WTCR antritt. Bin Khanen bringt dabei einiges an Erfahrung aus internationalen und nationalen Rennserien mit.



Nach seinem Sieg in der GT Academy im Nahen Osten 2014 wurde Bin Khanen ein NISMO-Fahrer, wodurch er an einigen ausgewählten Langstreckenrennen teilnehmen konnte. Darunter fiel unter anderem die 24 Stunden von Dubai. Dabei konnte er in den Langstreckenrennen einige starke Resultate erzielen. In den Jahren 2018 und 2019 konnte er in einige Podiumsplatzierungen in der bahrainischen 2000cc-Meisterschaft einfahren, bevor er in die Jaguar I-Pace eTrophy wechselte, wo er am Ende der 2018/2019-Saison Dritter in Pro-Am-Meisterschaft wurde.



Da er beim Rennwochenende in Saudi-Arabien für das Team Comtoyou Racing als Wildcard-Fahrer antritt, erhält sein Audi RS 3 LMS nach dem WTCR-Reglement zehn Kilogramm Zusatzgewicht. Gleichzeitig ist er nicht berechtigt, Punkte in den WTCR-Meisterschaften einzufahren.



"Ich liebe die TCR-Kategorie schon seit einer Weile und ich habe sie von überall auf der Welt verfolgt", sagte der 33-jährige Bin Khanen. "Jetzt gastiert der WTCR in meinem Heimatland, was für mich eine gute Möglichkeit ist, daran teilzunehmen. Er wird ein großartiges Rennwochenende und ich bin sehr aufgeregt, denn der Wettkampf im WTCR und in den TCR-Serien ist immer sehr eng. Diese vielen Zweikämpfe der Fahrer machen den Wettbewerb so großartig."



Genau wie seine WTCR-Rivalen hat Bin Khanen noch keinerlei Erfahrung auf dem 3,450-Kilometer-langen Dschidda Corniche Circuit sammeln können. Doch er hofft, dass seine Erfahrungen in der Jaguar I-Pace eTrophy ihm auf der kurzen Strecke direkt am Roten Meer helfen wird.



" In der Jaguar I-Pace eTrophy sind wir zwischen soliden Mauern gefahren und teilweise auch auf die Strecken, die noch enger waren. Deswegen macht mir das wenig Sorgen, denn der Dschidda Corniche Circuit sieht nach sehr viel Spaß aus", sagte Bin Khanen, der die Nummer 24 auf seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi tragen wird.



Auf seine Ziele für das Rennwochenende in Saudi-Arabien angesprochen, sagte Bin Khanen: "Ich möchte so weit oben wie möglich abschließen, aber vor allem möchte ich eine saubere Performance zeigen. Ich weiß, der Wettbewerb ist hart und niemand rechnet mit mir in den Top 3, aber ich werde alles geben."



Bin Khanen wird nächsten Freitag (25. November) auf dem Dschidda Corniche Circuit bei einer Testsession seine ersten Erfahrungen im Audi RS 3 LMS sammeln.



Das Qualifying findet am Samstag um 18:30 Uhr Ortszeit statt. Das erste Rennen startet dann am Sonntag um 19:45 Uhr mit einer Renndauer von 30 Minuten und einer Runde. Rennen 2 folgt um 22:15 Uhr geht über 25 Minuten plus eine Runde. Die Gewinner der Fahrer- und Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) werden an diesem Wochenende gekrönt. HIER klicken für die Meisterschaftsstände nach 16 Rennen.



Tickets können unter https://tickets.saudimotorsport.com/en gekauft werden. Ein Wochenendticket kostet 50 SAR. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt.



Foto vonAhmend Bin Khanen

