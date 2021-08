Im vergangenen Jahr hat Bence Boldizs auf dem Hungaroring sein bisher denkwürdigstes Wochenende im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) bestritten. Dorthin kehrt er nun vom 20. bis. 22 August zurück.

Damals startete der 24-jährige von der Poleposition und lieferte sich das gesamte Rennen über ein Duell mit seinem Idol und Publikumsliebling Norbert Michelisz.„Als ich als Kind in Ungarn im Suzuki Swift Cup gefahren bin, habe ich von der Möglichkeit geträumt, im WTCR gegen Norbi zu fahren“, sagte der Zengő-Motorsport-Pilot. „Aber damals hätte ich nie gedacht, dass dies einmal Wirklichkeit werden würde. Und wahrscheinlich wäre es ohne Zoltán Zengő auch nicht möglich geworden. Er hat mich im vergangenen Jahr angerufen und mir die Chance geboten eine Testfahrt zu absolvieren. Dafür bin ich Zengő sehr dankbar. Es ist ein wahrgewordener Traum für mich.“„Im Zweikampf mit ihm dachte ich nicht: Er ist Norbi, mein Idol. Er war ein Fahrer wie jeder anderer auch. Ich wollte ihn einfach nicht rausdrängen oder ihn berühren. Allerdings ist es mir gelungen, ihn nach der Safety-Car-Phase ein wenig unter Druck zu setzen.“„Nach dem Rennen habe ich mir die Onboard-Aufnahmen angesehen und mir dabei gedacht: Was zum Teufel, ich kämpfe gegen meinen Kindheitshelden. Obwohl ich nicht gewusst habe, ob ich träume oder nicht, ist es ein unglaubliches Gefühl gewesen. Während des Rennens habe ich in ihm nur einen weiteren Konkurrenten gesehen, den ich schlagen wollte.“ HIER klicken für sämtliche Ticketinformationen