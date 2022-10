Gabriele Rizzo, Teamchef von BRC Hyundai N Squadra Corse im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), hat das Erfolgsgeheimnis des Teams verraten.

Vor den beiden entscheidenden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien im nächsten Monat, führt BRC Hyundai N Squadra Corse die Teammeisterschaft an, während ihr Fahrer, Mikel Azcona, an der Spitze der Fahrermeisterschaft steht.



Nach dem WTCR-Rennwochenende im Elsass Anfang August sagte Rizzo: „Ich habe das Gefühl, wie sind sehr nah an unsere Leistungsgrenze herangekommen. Das ist uns dieses Jahr bereits öfters gelungen, was erklärt, warum wir beide Meisterschaften anführen. Ein besonderer Dank gilt dabei den Leuten, die nicht hier sind, ohne die dieser Erfolg aber nicht möglich gewesen wäre. Dazu zählen die Mitarbeiter von Hyundai Motorsport Customer Racing, die uns immer unglaublich unterstützt haben, die Leute aus dem höheren Management sowie all alle Kollegen aus unseren Unternehmen. Sie alle sind überaus kompetent und mit voller Leidenschaft dabei. Damit und mit unserer Arbeit an den Rennwochenenden haben wir diesen Erfolg möglich gemacht.“



Nach seinem beiden Podiumsplätzen auf dem l'Anneau du Rhin sagte Mikel Azcona: „Es war ein intensiver erster Teil des Jahres. Dass wir an diesem Wochenende nur einen Punkt auf den Meisterschaftszweiten verloren haben, stimmt mich aber überaus positiv. Ich habe in beiden Rennen zu kämpfen gehabt und war die gesamte Zeit am Limit. Gleichzeitig fuhr ich aber auch etwas konservativer und ging nicht zu hart in die Zweikämpfe, immerhin habe ich viel zu verlieren. Die Möglichkeiten, die ich zum Überholen hatte, musste ich allerdings nutzen. Jetzt freue ich mich unheimlich für das Team, denn sie arbeiten extrem hart. Das Auto, das sie mir zur Verfügung gestellt haben, ist fantastisch. Es ermöglicht mir Spitzenergebnisse einzufahren und uns an der Spitze zu halten.“

