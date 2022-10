Für Néstor Girolami, Toppilot des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), ist der Titelgewinn seines jüngeren Bruders Franco in der TCR Europa „wohlverdient“.

Der jüngere der Girolami-Brüder (links im Bild) sicherte sich am Steuer seines Audi RS 3 LMS bereits während des Qualifyings am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die nötigen Punkte.



Doch das hielt ihn nicht davon ab, seine Saison mit zwei weiteren Podiumsplätzen zu krönen. Im ersten Rennen war es noch Platz drei, im zweiten feierte der Argentinier dann sogar seinen vierten Saisonsieg. Sein Team, Comtoyou Racing, war mit Platz eins und drei sogar doppelt auf dem Siegertreppchen des zweiten Rennens vertreten.



Néstor Girolami (rechts) im Bild zeigte sich von der Francos Leistung beeindruckt. Auf Facebook schrieb er, dass sein Bruder „eine erstaunliche Saison“ gehabt habe. Außerdem fügte er hinzu: „Als dein Bruder macht es mir große Freude, dass wir eine geteilte Leidenschaft haben und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was noch kommen wird. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und bin mir sicher, wir werden schon bald wieder auf der Rennstrecke gegeneinander kämpfen, wie wir es bisher immer getan haben.“



Franco Girolami löst damit Mikel Azcona, dem amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader des WTCR, als Champion der TCR Europa ab.



Auch das WTCR-Urgestein, Tom Coronel, erlebte mit zwei zweiten Plätzen ein starkes Barcelona-Wochenende in der TCR Europa. Der von DHL-gesponsorte Niederländer musste sich in Rennen 1 nur Honda-Pilot Jack Young geschlagen geben, bevor er im zweiten Rennen hinter seinem Comtoyou-Kollegen Girolami über die Ziellinie fuhr. Frédéric Vervisch, ein mehrfacher Rennsieger des WTCR, schaffte es bei seiner Rückkehr in den Tourenwagensport in einem weiteren, von Comtoyou eingesetzten Audi RS 3 LMS auf die Plätze vier und drei.



