Mit Nicky Castsburg feiert ein mehrere Rennsieger des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) bei den Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien im nächsten Monat sein Comeback.

Der 34-jährige nahm an den WTCR-Saisons zwei und drei Teil und steckte mit BRC Racing 2019 mitten im Titelkampf, bevor er vor der Saison 2020 zum Team Engstler setzte, wo er ebenfalls am Steuer eines Hyundai i30 N TCR Platz nah. Obwohl es 2019 nicht für einen offiziellen Rennsieg gereicht hatte, gewann er das dritte Rennen auf dem Slovakia Ring – sein Debütsieg im WTCR.



2021 konzentrierte sich Catsburg anschließend auf seine beeindruckende GT-Karriere, bevor er in dieser Saison im FIA eTourenwagen-Weltcup (ETCR) sein beachtliches Können im Dienste von Hyundai Motorsport N unter Beweis stellte. Jetzt schließt er sich für die verbleibenden beiden WTCR-Rennwochenenden dem aufstrebenden BRC-Team an.



Nach 14 absolvierten Rennen führt das italienische Team die Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) an, während ihr Fahrer, Mikel Azcona, mit 35 Punkten Vorsprung auf Néstor Girolami der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader ist. Auch Norbert Michelisz, der „König“ des WTCR mit BRC 2019 wurde, reist mit einer soliden Punkteausbeute in den Mittleren Osten.



Obwohl Catsburg aufgrund seines Wildcard-Status nicht berechtigt ist, Punkte einzufahren, machen ihn sein Tempo und seine Erfahrung zu einem idealen Wingman für Mikel Azcona, der seinen ersten Fahrertitel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gewinnen möchte. Und auch für die Ingenieure von BRC dürfte Catsburg ein wichtiger Bezugspunkt werden.



„Einen dritten Hyundai Elantra N TCR in unser Aufgebot aufzunehmen, ist wichtig für uns, da es unser Ziel ist, die verbleibende WTCR-Saison mit starken Ergebnissen in jeder Session abzuschließen“, sagte Gabriele Rizzo, Teamchef von BRC Racing. „Mikel und Norbi haben das ganze Jahr einen fantastischen Job gegenüber den größeren Teams gemacht. Doch wir erwarten in den letzten Rennwochenenden eine noch stärkere Konkurrenz. Deswegen freue ich mich, Nicky wieder im Team begrüßen zu dürfen und dass er uns bei den letzten Rennen unterstützt. In der Vergangenheit hat er bereits bewiesen, wie konkurrenzfähig er in dieser Rennserie ist und wie schnell er sich an neue Herausforderungen anpassen kann. Da es nicht nur ihn, sondern auch für den Rest des Teams zum ersten Mal nach Bahrain und Saudi-Arabien geht, wird dies für uns alle entscheidend werden. Mit seinen zusätzlichen Daten wollen wir sicherstellen, dass alle drei BRC-Fahrer ganz weit vorne in der Startaufstellung stehen und dass wir die Saison so stark wie möglich beenden können.“



Catsburg, der einmal auf dem Bahrain International Circuit getestet hat, den Jeddah Corniche Circuit aber nicht kennt, sagte: „Ich kenne das Team und die Rennserie aus den vergangenen Jahren. Ich habe es damals genossen, mit ihnen zu arbeiten und Rennen zu fahren. Es macht mich stolz, in der entscheidenden Phase der Saison zum Einsatz zu kommen und dem Team und Mikel im Titelkampf zu helfen. Wir werden in Bahrain und Saudi-Arabien auf zwei wunderschönen Strecken fahren, die für fast alle im Feld neu sein werden. Auch wenn ich noch keine Erfahrung im Hyundai Elantra N TCR gesammelt habe, bin ich zuversichtlich, dass ich schnell auf das nötige Tempo kommen werde. Ich hoffe, einige starke Ergebnisse zu erzielen und dem Team dabei zu helfen, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.“



Catsburg wird offiziell unter dem Banner des Teams BRC Hyundai N Racing antreten, während Azcona und Michelisz weiterhin für BRC Hyundai N Squadra Corse an den Start gehen werden.



Vom 10. bis 12. November wird auf dem Bahrain International Circuit die Läufe 15 und 16 der ausgetragen, bevor vom 25. bis 27. November in Saudi-Arabien die finalen Rennläufe 17 und 18 der WTCR-Saison 2022 auf dem Jeddah International Circuit in Saudi-Arabien steigen.

Ad

WTCR „BRUDER, DU BIST CHAMPION“ WTCR-TOPPILOT NÉSTOR GIROLAMI FEIERT DEN TITELGEWINN SEINES JÜNGEREN VOR EINER STUNDE

WTCR Guerrieri freut sich über die Rückkehr des E-Sport WTRC UPDATE 16/10/2022 UM 04:04 UHR