Andrea Cisotti, Leiter der Kundensport-Abteilung von Hyundai Motorsport, hat die Bedeutung des doppelten Hyundai-Titelgewinns im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR* hervorgehoben.

Cisotti spielte eine Schlüsselrolle bei den WTCR-Erfolgen von Hyundai. Zunächst mit dem BRC Racing Team und dem Hyundai i30 N TCR, bevor er eine leitende Funktion bei der in Deutschland ansässigen Abteilung übernahm, die auch den Hyundai Elantra N TCR entwickelte.



Nachdem Mikel Azcona König der WTCR für 2022 wurde und BRC Hyundai N Squadra Corse im vergangenen Monat den Titel in der Teamwertung beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR gewann, sagte Cisotti: "Es war ein großartiges Jahr für unsere Elantra N TCR-Kunden auf der ganzen Welt. Der Gewinn des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR Fahrer- und Teamtitels ist etwas ganz Besonderes, vor allem nachdem Gabriele Tarquini mit Hyundai den ersten Titel 2018 gewonnen hatte. So schließt sich der Kreis. Es ist auch ein Beweis für die von Hyundai Motorsport Customer Racing gebauten Autos, denn wir waren in diesem Jahr auf der ganzen Welt erfolgreich. Das ist nicht nur fantastisch für unsere Kunden, sondern auch für Hyundai als Hersteller."



Mit einer konstanten Leistung, einem konkurrenzfähigen Auto, einer cleveren Strategie und einem cleveren Reifenmanagement konnte ein BRC-Fahrer bei jedem Rennen der Saison 2022 auf das Podium fahren. Und der Erfolg in diesem Jahr unterstreicht die Teamleistung und die starke Beziehung zwischen Hyundai Motorsport Customer Racing und BRC.



Als Partner des TCR-Projekts seit dem Beginn der Testfahrten mit dem Hyundai i30 N TCR im Jahr 2017 haben die beiden Unternehmen eine hervorragende Zusammenarbeit, die in der Vergangenheit zu bedeutenden Erfolgen in der Serie geführt hat, einschließlich der Fahrertitel in den Jahren 2018 und 2019.



Der Elantra N TCR von Hyundai war auch außerhalb der WTCR erfolgreich. Bei den ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring im Mai holte Azcona an der Seite von Marc Basseng und Manuel Lauck den Klassensieg und einen unglaublichen 18. Gesamtrang.



Niels Langeveld und Target Competition gewannen den TCR-Italien-Titel, während in den USA das von Hyundai America unterstützte Team Bryan Herta Autosport seinen IMSA-Challenge-Titel mit einem klaren Sieg in der Fahrer-, Team- und Herstellermeisterschaft erfolgreich verteidigte.



*Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA

