Das Team Comtoyou Racing erweitert in dieser Saison sein Engagement im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Zukünftig wird man vier Fahrzeugen an der Rennserie teilnehmen.

Neben dem bestehenden Trio rund um Nathanaël Berthon, Tom Coronel und Gilles Magnus wurde Mehdi Bennani als vierter Fahrer verpflichtet. Zusammen mit Bennani gewann Comtoyou 2020 in der TCR Europa sowohl die Fahrer- als auch die Teammeisterschaft.



In der WTCR-Saison 2022, die vom 7. bis 8. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville in Frankreich beginnt, werden Berthon und Coronel unter dem Banner von Comtoyou DHL Team Audi Sport antreten, während bei Bennani und Magnus die offizielle Teambezeichnung Comtoyou Team Audi Sport lauten wird.



Nachdem Gilles Magnus im vergangenen Jahr die WTCR-Trophy-Meisterschaft gewonnen und einen Gesamtsieg eingefahren hatte, wurde nach der Saison in den offiziellen Fahrerkader von Audi Sport customer racing an die Seite des Franzosen Berthon berufen.



Der Marokkaner Bennani, der in der Vergangenheit bereits Rennen im WTCR und in der WTCC gewonnen hat, ist in diesem Jahr für die WTCR-Trophy-Meisterschaft qualifiziert, in der nur Fahrer ohne finanzielle Unterstützung einer Kundensportmarke antreten dürfen. Tom Coronel, der im vergangenen Jahr Zweiter in der WTCR-Trophy wurde, wird auch in diesem Jahr wieder in der Meisterschaft antreten.



"Wir wollen die Erfolgsgeschichte des Audi RS 3 LMS Auch 2022 fortsetzen", sagte Chris Reinke, der Leiter von Audi Sport customer racing. "Unser Beitrag zum Erfolg des TCR-Modells im vergangenen Jahr sprechen eine eindeutige Sprache. Wir haben drei Rennsiege und zwölf Podiumsplätze eingefahren, standen viermal auf Startplatz eins und fuhren sechsmal die schnellste Runde. Mit Comtoyou Racing haben wir einen zuverlässigen und kompetenten Partner. Diese Kontinuität wollen wir beibehalten."



Seit dem Start der WTCR im Jahr 2018 haben Comtoyou-Eigentümer Jean-Michel Baert und Teamchef François Verbist mit der Mannschaft aus Waterloo, südlich der belgischen Hauptstadt Brüssel, den Audi RS 3 LMS bisher in jedem der 92 Rennen an den Start gebracht.



Baert sagte: "Ich bin sehr stolz darauf, was mein Team seit 2017 unter nicht immer einfachen Bedingungen erreicht hat. François Verbist hat es geschafft, erneut ein sehr konkurrenzfähiges Fahreraufgebot zusammenzustellen, das eine Mischung aus offiziellen Fahrern von Audi Sport customer racing und Privatfahrern darstellt. Nach einem ganzen Jahr der Entwicklung sind wir für die zweite Saison mit dem neuen Audi RS 3 LMS zurück, den wir bei den Wintertests noch besser verstanden haben. Ich danke Audi Sport, Chris Reinke und Andrea Milocco sowie Detlef Schmidt für die gute Zusammenarbeit, die wir seit den ersten Rennen in der TCR International haben. Wir sind sicherlich noch besser vorbereitet als in den vergangenen Jahren und wir sind zuversichtlich, dass wir um beide Titel kämpfen werden."



Verbist sagte: "Seit dem Start von Comtoyou Racing mit Jean-Michel war es unser Ziel, auf Kontinuität und Loyalität mit unseren Fahrern und Partnern zu setzen. Deshalb freue ich mich sehr, in der fünften Saison in Folge mit Audi Sport als Hauptpartner im WTCR vertreten zu sein. Es war die logische und auch gewünschte Entscheidung, das Abenteuer mit Gilles, Nath und Tom fortzusetzen. Was den vierten Fahrer betrifft, so bin ich sehr froh, dass Mehdi nach unserem TCR-Europa-Titel 2020 wieder dabei ist. Unsere Vorsaisontests verliefen gut, und ich bin mit der Arbeit unseres technischen Teams und der Leistung meiner vier Fahrer sehr zufrieden. Ich kann es kaum erwarten, in Pau zu sein und mich mit der Konkurrenz zu messen."



In Sachen Entwicklungsarbeit kann man sich bei Comtoyou auf die Expertise und Erfahrung des 32-jährigen Berthon verlassen, der seit drei Jahren im WTCR fährt und bereits 2021 die Entwicklungsarbeit des Audi RS 3 LMS der zweiten Generation hauptsächlich übernommen hat.



Der 22-jährige Magnus steht vor seiner ersten Saison als offizieller Audi-Fahrer. Mit seinem Sieg beim Auswahltest des belgischen RACB in der Audi-Zentrale in Neuburg machte er das erste Mal auf sich aufmerksam. Nach seinem anschließenden Engagement in der TCR Europa beendete Magnus die Saison 2020 als bester Rookie des WTCR. Im vergangenen Jahr folgte in Ungarn sein erster Gesamtsieg eines WTCR-Rennwochenendes.



Tom Coronel feierte vor kurzem seinen 50. Geburtstag und steht vor seiner 33. Motorsportsaison. 2022 wird der Fan-Liebling das dritte Jahr in Folge in einem Audi am WTCR teilnehmen. Allerdings wird er parallel dazu auch für das Team Comtoyou die neue Saison in der TCR Europa bestreiten.



Bennani wurde beim WTCC-Rennen in China 2014 zum ersten arabischen Fahrer, dem es gelang, ein Rennen im Rahmen einer FIA-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Danach betritt der 38-jährige fünf Saison für Sébastien Loeb Racing, drei in der WTCC und zwei im WTCR. Anschließend wechselte er 2020 in die TCR Europa, wo er gleich im ersten Jahr in einem von Comyotou Racing eingesetzten Audi RS 3 LMS den Titel gewann.



Die WTCR-Saison 2022 beginnt vom 7. bis 8. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville.

