Tom Coronel befindet sich kurz vor der Fortsetzung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im kommenden Monat in absoluter Höchstform.

Der Niederländer erreichte in Monza am vergangenen Wochenende in beiden Rennen der TCR Europa das Podium. Nun bereitet er sich auf das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik vor.



Coronel fährt in der TCR Europa einen Audi RS 3 LMS der ersten Generation für das Team Comtoyou Racing. In Rennen 1 wurde er Dritter. Ein Ergebnis, das er zunächst im zweiten Rennen wiederholte. Doch aufgrund einer Strafversetzung eines seiner Kontrahenten rückte er auf den zweiten Rang vor. Dank diesem Ergebnis steht der Niederländer jetzt auf Platz drei in der Gesamtwertung.



„Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Podiumsplätzen und Rang drei in der Meisterschaft“, sagte der von DHL gesponserte Coronel



Das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik wird vom 8. bis 10. Oktober auf dem Autodrom Most ausgetragen. Coronel liegt auf Platz 17 der Gesamtwertung des WTCR und in der WTCR-Trophy-Wertung für unabhängige Fahrer auf Rang zwei.

WTCR DIE ERSTE HÄLFTE DER WTCR-SAISON 2021 VOR 18 STUNDEN

WTCR AZCONA NÄHERT SICH DEM TITELGEWINN IN DER TCR EUROPA VOR EINEM TAG