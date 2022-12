Tom Coronel wartete bis zum Finale des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022, um in seinem Audi RS 3 LMS die beste Form des Jahres zu zeigen.

Der Goodyear-bereifte Pilot vom Comtoyou DHL Team Audi Sport qualifizierte sich beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR als Vierter für das Rennen, bevor er in Rennen 1 als Dritter auf dem Podium stand.



Mit seinem sechsten Platz in Rennen 2 sicherte sich Coronel die nötigen Punkte, um in der Gesamtwertung in die Top 10 vorzustoßen und mit Platz zehn sein bestes Ergebnis in fünf Saisons zu erreichen.



Coronel war jedoch darauf angewiesen, dass Teamkollege Franco Girolami die Anweisungen des Teams befolgte, um seinen dritten Platz in Rennen 1 zu sichern, wie der Niederländer anschließend erklärte.



"Das Team fragte mich, ob ich Norbi [Michelisz auf dem zweiten Platz] angreifen könnte, und ich sagte 'nein, ich habe einfach nicht die Pace'. Ich sah, dass ich in T4 und T5 zu viel Untersteuern hatte und in T7, also tauschten wir, dann konnte [Franco] versuchen zu attackieren, sonst würde er [den Platz] zurückgeben. So haben wir es abgesprochen, sonst hätten wir um den Platz gekämpft. Aber es fühlte sich gut an. Ich war in der VIP-Rolle, ich habe alles gesehen, was vor mir passiert ist. Es war ein wirklich schöner Kampf an der Spitze. Alles war unter Kontrolle, und im letzten Rennen auf dem Podium zu stehen, ist eine gute Sache."



Coronel beendete das Wochenende auf dem Jeddah Corniche Circuit in der Endwertung der WTCR-Trophy als Zweiter hinter Rob Huff.

