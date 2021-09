Tom Coronel ließ sich die Chance entgehen, weitere Punkte in der TCR Europa zu sammeln, um den Triumph von Max Verstappen beim Großen Preis der Niederlande hautnah mitzuerleben.

Das erste der beiden Rennen auf dem deutschen Nürburgring beendete er noch auf Rang fünf. Allerdings musste der Fahrer eines Audi RS 3 LMS aus dem Team Comtoyou Racing auf die Teilnahme am Sonntags-Rennen verzichten, um seinen Verpflichtungen als TV-Experte nachkommen zu können.



„Ich bin an diesem Wochenende viele Kilometer gefahren und das ganz allein“, sagte Coronel nach seinem fünften Platz am Samstag. „Das sind wichtige Punkte, aber natürlich wollte ich auch nicht die Formel 1 in Zandvoort verpassen.“



Die Formel 1 gastierte an diesem Wochenende das erste Mal seit 1985 in den Niederlanden, der Heimat Coronels. Das wollte der Rennsieger des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nicht verpassen, weshalb er zwischen seinen Verpflichtungen als Rennfahrer und TV-Experte pendelte.



„Am Donnerstag und Freitag nahm ich an einer Formel-1-Café-TV-Show teil, allerdings fanden am Freitag auch die Freien Trainings statt“, erklärte Coronel. „Deshalb bin ich bereits um 05:00 Uhr zum Nürburgring gefahren und die beiden Freien Trainings verliefen gut, wir waren Vierter und Fünfter. Danach ging es zurück in die Niederlande, um im Huis ter Duin in Noordwijk an der Formel-1-Café-Show teilzunehmen. Im Anschluss daran ging es dann wieder zurück zum Nürburgring.“



„Im Qualifying am Samstagmorgen setzte ich die zweitschnellste Zeit in Q1 und wurde letztendlich Sechster in Q2. Damit war ich der schnellste Audi-Fahrer in der Startaufstellung. „Ich hatte erwartet, dass wir weiter vorne landen würden, aber letztendlich hat den Audi ein bisschen Pace gefehlt“



Über seine Leistung im ersten Rennen sagte er: „Obwohl die Fahrer vor mir gegeneinander kämpften, konnte ich nicht zu ihnen aufschließen. Schließlich verbremste sich Polesitter [Isidro] Callejas in der letzten Runde, wodurch ich in der Dunlop-Kurve auf der Innenbahn überholen konnte und Fünfter wurde. Danach bin ich sofort in mein Wohnmobil gestiegen und zurück in die Niederlande gefahren. Dort hielt ich am Samstagabend am Flughafen Schiphol eine Präsentation für DHL und eine weitere am Sonntagmorgen in einen Strandclub in Zandvoort.“



Coronels Verpflichtungen in Zandvoort machten es ihm am Sonntag unmöglich am zweiten TCR-Europa-Rennen teilzunehmen.



„Für Zandvoort ist es ein historischer Moment, den ich nicht verpassen möchte, besonders wenn Max gewinnen sollte“, sagte Coronel im Vorfeld des F1-Rennes in den Niederlanden. Dort war er zusammen mit Robert Doornbos und Rob Kamphues für den niederländischen Fernsehsender Ziggo im Einsatz.

