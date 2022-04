Tom Coronel startet in seine 17. Saison im FIA World Touring Car Racing und seine 33. im Motorsport. Dabei tritt er 2022 im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR mit einer in seinem Heimatland Niederlande sehr beliebten Startnummer an.

Seit 2019 passt Coronel seine Startnummer an die Anzahl der Saisons an, in denen er hinter dem Lenkrad sitzt, und wählte für seine WTCR-Kampagne in jenem Jahr die Nummer 30. Die Wahl der Startnummer 33 für 2022 war naheliegend, gibt dem 50-Jährigen aber auch die Möglichkeit, sich an einen der größten sportlichen Momente seines Landes zu erinnern. Denn es ist die Startnummer, mit der Max Verstappen 2021 die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft gewann.



"Ich dachte, wenn Max Verstappen die Nummer 33 in diesem Jahr nicht will, weil er mit der Nummer 1 fahren darf, nehme ich sie gerne", sagte Coronel, der einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS für das Comtoyou DHL Team Audi Sport fahren wird. "Aber auch die 33 in Verbindung mit Audi ist gut, denn es ist auch die Startnummer von René Rast, der damit schon dreimal DTM-Meister wurde."



Für Coronel steht ein weiteres arbeitsreiches Jahr an

Neben weiteren WTCR-Erfolgen an der Seite seiner Comtoyou-Teamkollegen Mehdi Bennani, Nathanaël Berthon und Gilles Magnus wird Coronel, der das Jahr 2022 mit der Rallye Dakar an der Seite seines Zwillingsbruders Tim begonnen hat, auch in der TCR Europe Series an den Start gehen, ebenfalls in einem Comtoyou-Audi. Darüber hinaus wird Coronel die Nürburgring-Langstrecken-Serie in Angriff nehmen, die komplett auf der legendären Nordschleife in Deutschland ausgetragen wird, dem Schauplatz der zweiten Veranstaltung der kommenden WTCR-Saison.



"Ich bin von Anfang an in der höchsten internationalen Tourenwagenserie gefahren und freue mich, dass es auch in diesem Jahr wieder geklappt hat", so Coronel. "Mit einem Doppelprogramm wird es wieder eine sehr arbeitsreiche Saison, aber das gefällt mir.



"Mein dritter Platz in Aragón [im vergangenen Jahr] war der allererste Podestplatz für den neuen Audi, darauf bin ich schon ein bisschen stolz. Das Ziel für dieses Jahr ist es, auch um Siege mitzukämpfen."



Coronel freut sich auf die Rückkehr nach Pau

Der Circuit de Pau-Ville in Frankreich ist vom 7. bis 8. Mai Schauplatz der ersten Rennen der fünften WTCR-Saison. Der anspruchsvolle Straßenkurs im Südwesten des Landes war bereits von 2007 bis 2009 Austragungsort der FIA Tourenwagen-WM, in der Coronel 2009 mit Platz acht seine beste Platzierung erreichte. "Es ist schön, dass wir in Pau fahren, wo ich schon in der Vergangenheit gerne mit der WTCC unterwegs war", sagte Coronel.



DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige, Ireckonu, Business Data Challengers, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Patina, Oranjedak, Intrax Suspension Technology, API-4-BRANDS, ASC Group, P1 Advanced Racewear, Australian Footwear, Super B, FEBO, CM und Copernica unterstützen Coronel in der Saison 2022.

