Der 22-jährige Gilles Magnus ist einer der Favoriten auf den Titelgewinn des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022. Nachdem er zwei Jahre lang als Privatfahrer bei Comtoyou Racing überzeugt hat, wurde er für diese Saison in den offiziellen Fahrerkader von Audi Sport berufen.

Obwohl er in diesem Jahr weiterhin am Steuer eines von Comtoyou eingesetzten und mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS sitzen wird, sind durch die Beförderung zum Audi-Werksfahrer auch die Ansprüche an Magnus gestiegen



Über seine Ziele für 2022



"Das ist immer eine schwierige Frage. Man möchte sich nicht selbst unter Druck setzen, gleichzeitig aber auch zeigen, dass man ehrgeizig ist. Es ist meine dritte Saison im WTCR und die erste als Audi-Werksfahrer, weswegen ich natürlich um den Titel kämpfen möchte. Vielleicht ist das zu ehrgeizig, aber das Team hat über den Winter sehr hart gearbeitet und der RS 3 LMS ist konkurrenzfähig. Wir sind bereit."



Über die gestiegenen Erwartungen an ihn



"Ich spüre nicht mehr Druck als Audi-Werksfahrer, denn ich bin daran gewöhnt. Früher wurde ich durch den RACB unterstützt und nun ist es Audi Sport Customer Racing. Ich habe immer daran geglaubt, die großen Jungs schlagen zu können und ich war von Anfang an konkurrenzfähig. Wenn man nicht daran glaubt, es schaffen zu können, sollte man besser zuhause bleiben und den Kampf gar nicht erst aufnehmen. Doch ich war noch nie so sehr davon überzeugt wie dieses Jahr."



Über den anhaltenden Lernprozess



"Es ist unmöglich, sich selbst als perfekten Fahrer zu bezeichnen. Mein Teamkollege Tom Coronel fährt seit 33 Jahren Rennen und auch er lernt immer noch dazu, wie wir alle. Es gibt immer etwas zu verbessern, weswegen man niemals perfekt sein kann. Aber nach drei Jahren im WTCR bin ich selbstbewusster und besser vorbereitet als in meiner ersten Saison. Dennoch gibt es Strecken wie Vila Real, auf denen ich noch nie gefahren bin, aber die die anderen Fahrer schon kennen. Obwohl es meine dritte Saison ist, bin ich immer noch jung und auch immer noch eine Art Rookie."



Wie es ist, Teil einer Familie zu sein



"Es ist meine vierte Saison bei Comtoyou und obwohl es ein großes Team ist, fühlt es sich für mich wie eine Familie an. Ich arbeite seit der ersten Saison mit denselben Leuten zusammen, was wirklich schön ist. So gut vorbereitet auf eine Saison wie jetzt waren wir noch nie und wir haben viel investiert, um konkurrenzfähig zu sein. Im Winter haben wir mehr als sonst getestet und das Team ist diese Tests noch professioneller angegangen. Ich spüre, sie sind motivierter denn je und sie wissen, wir haben in dieser Saison eine große Chance."



Wie er dem RACB danken möchte



"Ohne den belgischen Motorsportverband [RACB] wäre meine Karriere nicht möglich gewesen. Sie haben mich gerettet, als ich kurz davor war, aufzuhören. Ohne sie wäre ich niemals in diese Position gekommen. Am Ende haben sie einen gewaltigen Unterschied ausgemacht und um ihnen zu danken und meine Wertschätzung dafür zu zeigen, was sie für mich getan haben, werde ich die Farben des RACB auf meinem Helm tragen."

