Der 25-jährige Spanier Mikel Azcona, Neuzugang von Hyundai für die fünfte Saison des WTCR (FIA-Tourenwagen-Weltcup) im Jahr 2022, spricht über die Verwirklichung von Träumen, die Nachfolge einer Legende und die Zusammenarbeit mit einem ehemaligen König. Er geht in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR ins Rennen.

Ein Traum wird wahr…



"Als ich 10 Jahre alt war, wurde mir klar, dass ich Profifahrer werden wollte, dass ich den Rest meines Lebens als Fahrer verbringen wollte, weil ich diesen Sport liebe. Jetzt ist für mich der Traum wahr geworden, Profifahrer bei einer Marke wie Hyundai zu sein. Es ist eine Marke auf hohem Niveau. Es ist eine unglaubliche Chance. Ich bin wirklich glücklich über diese Möglichkeit, aber gleichzeitig ist es ein großes Dankeschön an meine Familie für all die Anstrengungen, die sie während meiner Karriere unternommen haben. Sie hat mich vom ersten Moment an unterstützt. Ich habe die Möglichkeit, einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Das ist mein Ziel und ich bin in der perfekten Position, um zu versuchen, das zu erreichen."



Zum Abschied...



"Der Abschied von Cupra ist mir sehr schwer gefallen, denn ich habe fünf oder sechs Jahre lang mit der Marke zusammengearbeitet und hatte ein sehr gutes Verhältnis zum Team. Außerdem ist es eine spanische Marke und ich bin ein spanischer Fahrer. Es war eine schwierige Entscheidung, aber gleichzeitig musste ich auch an mich und meine Zukunft denken. Manchmal ist es nicht einfach, sich zu verändern, weil man sich an einem Ort sehr wohl fühlt, aber ich habe auf diese Gelegenheit hingearbeitet, und zum Glück kam sie. Ich hatte Angst zu gehen, aber ich freue mich sehr darauf, eine neue Ära zu beginnen, neue Leute kennenzulernen, mich als Fahrer und als Mensch zu verbessern. In jeder Hinsicht werde ich mich sehr verbessern und einen großen Schritt in meiner Karriere machen. Ich bin überzeugt von meiner Entscheidung."



Über die Nachfolge von Gabriele Tarquini, einer FIA World Touring Car-Legende...



"Es ist eine Ehre, denn er hat eine erstaunliche Karriere mit zwei Weltmeistertiteln hingelegt und man merkt, dass man mindestens das schaffen muss, was er geschafft hat. Es ist ein bisschen Druck, aber man ist wirklich glücklich darüber, weil es bedeutet, dass die Leute bei Hyundai denken, dass ich der perfekte Fahrer bin, um seinen Platz einzunehmen. Das gibt mir volle Motivation. Ich bin mir sicher, dass ich das gleiche Ergebnis wie Gabriele erzielen kann, und ich werde versuchen, mich immer weiter zu verbessern. Aber ich erinnere mich, als er in der WTCC war: Da habe ich ihn zu Hause im Fernsehen gesehen, wie er mit Seat, Honda und Lada Rennen gewonnen hat. Es ist unglaublich, das gleiche Auto wie ein Idol zu fahren."



Über die Zusammenarbeit mit Norbert Michelisz, dem König der WTCR 2019...



"Ich bin wirklich glücklich, Norbi's Teamkollege zu sein. Er ist ein sehr netter Kerl und ein wirklich schneller Fahrer. Es ist gut, denn er treibt mich an und ich treibe ihn ans Limit. So verbessern wir uns beide. Der erste Test, den ich mit ihm in Aragon absolviert habe, war wirklich schön, denn manchmal war ich um ein Zehntel schneller, manchmal war er um zwei Zehntel schneller. Wir helfen uns gegenseitig, aber ich lerne wirklich viel von ihm, denn er kennt das Auto ziemlich gut, er hat Erfahrung in der WTCC und der WTCR und ist ein guter Lehrer. Er ist sehr offen und ich bin ihm sehr dankbar, dass ich das Auto so schnell wie möglich und alle Tricks lernen kann. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass ich sein Teamkollege bin, dass es einen ernsthaften Konkurrenten weniger in der Startaufstellung gibt, denn als Teamkollegen werden wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen, und ich muss nicht mit ihm kämpfen."



Über das Testen vor dem Saisonstart...



"In den vergangenen Jahren hatte ich nicht die Möglichkeit, so viele Tests zu absolvieren wie jetzt. Ich merke, dass ich mich jedes Mal, wenn ich im Auto sitze, mit größeren Schritten verbessere, und wir legen viele Kilometer zurück und nehmen viele Änderungen am Auto vor. Vorher habe ich diese Kilometer während des Rennwochenendes zurückgelegt, also bin ich jetzt einen Schritt besser. Ich muss das Auto in sehr kurzer Zeit verstehen, denn es ist völlig neu für mich und ich muss alles perfekt verstehen, bevor die Saison beginnt."



Die Saison WTCR-Saison 2022 beginnt mit dem WTCR-Rennen von Frankreich am 7. und 8. Mai. Der Circuit de Pau-Ville ist der Austragungsort des Auftaktes.

