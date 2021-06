Publiziert 16/06/2021 Am 13:34 GMT

Die Vorbereitungen auf das WTCR-Rennen von Portugal, das in diesem Jahr auf dem Circuito do Estoril stattfindet, sind in vollem Gange.

Vom 25. bis 27. Juni steht das WTCR-Rennen von Portugal als zweite Station im Rennkalender der Saison 2021 des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Als Austragungsort war eigentlich der Stadtkurs in Vila Real vorgesehen. Aufgrund der aktuell in Portugal geltenden Restriktionen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie aber weicht man kurzerhand nach Estoril aus.



Dass das WTCR-Rennen von Portugal auf der permanenten Rennstrecke nahe Lissabon ausgetragen wird, soll eine Ausnahme bleiben. Für 2022 ist die Rückkehr nach Vila Real fest vorgesehen.



Nachfolgend der Zeitplan für das Estoril-Wochenende (alle Zeiten in MESZ):



Samstag, 26. Juni:

1. Freies Training: 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr

2. Freies Training: 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Qualifying Q1: 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr

Qualifying Q2: 16:25 Uhr bis 16:35 Uhr

Qualifying Q3: 16:40 Uhr



Sonntag, 27. Juni:

Rennen 1: 13:15 Uhr (13 Runden)

Rennen 2: 16:15 Uhr (15 Runden)

