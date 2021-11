Das schwedische Team Cyan Racing feierte am vergangenen Wochenende sein 25-jähriges Jubiläum beim WTCR-Wochenende in Italien mit einem Doppelsieg.

Nachdem Santiago Urrutia das erste Rennen auf dem Adria International Raceway in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR gewonnen hatte, siegte Yann Ehrlacher am Sonntag in einem identischen Fahrzeug im zweiten Rennen.



Das Team hat seit seiner Gründung im Jahr 1996 vier Tourenwagen-Weltmeisterschaften und sieben Meisterschaften in Skandinavien gewonnen. In dieser Saison könnte die Mannschaft mit Yann Ehrlacher den zweiten WTCR-Titel und den dritten Sieg in der Teamwertung in Folge feiern.



„Das wir unser 25-jähriges Rennjubiläum mit so einem starken Ergebnis feiern, zeigt wie hart jeder Einzelne im Team arbeitet“, sagte der Gründer und Eigentümer von Cyan Racing, Christian Dahl. „Wir haben vor nicht einmal vier Jahren unseren ersten Weltmeistertitel errungen und haben in diesem Jahr die Chance unseren fünften zu feiern. Wir freuen uns auf weitere 25 starke und aufregende Jahre.“

