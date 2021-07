Das Team Cyan Racing Lynk & Co befindet sich auf einem guten Weg, zum dritten Mal die Teamwertung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zu gewinnen.

Nach sechs gefahrenen Rennen hat die schwedische Mannschaft einen Vorsprung von 20 Punkten auf das Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. Auf Platz drei folgt das Schwesterteam Cyan Performance Lynk & Co.Cyan Racing Lynk & Co wird in diesem Jahr im WTCR durch Yann Ehrlacher und Yvan Muller vertreten. Der Rennstall hat bereits zwei Mal die prestigeträchtige Teamwertung gewonnen.HIER finden Sie die vollständige Meisterschaftswertung.