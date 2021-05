Esteban Guerrieri kehrt vom 3. bis 5. Juni an den Ort eines seiner größten Überholmanöver im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR, die Nürburgring-Nordschleife zurück.

Esteban Guerrieri kehrt vom 3. bis 5. Juni an den Ort eines seiner größten Überholmanöver im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR, die Nürburgring.Nordschleife zurück.Am Steuer seines von Goodyear bereiften Honda Civic Type R TCR, ging der ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Fahrer im September 2020 beim Deutschland-Rennen des WTCR in Rennen 1 auf dramatische Weise an Yvan Muller vorbei in Führung.Das Überholmanöver war so gut, dass es in der vergangenen Saison als Nominierung des WTCR für die Videoabstimmung zur #FIAActionoftheYear ausgewählt wurde.Über die Aktion sagt der Argentinier Guerrieri: "Ich weiß noch, dass ich meine Daten aus dem Jahr 2019 analysiert und so gewissermaßen meine Hausaufgaben gemacht habe. Und ich wusste, dass die Aremberg-Kurve im Nassen viel Grip hat. Nachdem Yvan innen die Türe zugemacht hat, habe ich es außen herum versucht und mich beim Anbremsen neben ihn gesetzt. Am Ausgang haben dann auf dem Randstein die Reifen etwas durchgedreht. Ich glaube solch ein Manöver war notwendig, um das Rennen zu gewinnen. Letztlich hat es sich ausgezahlt, was mich sehr gefreut hat."Eurosport Events