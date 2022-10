Nach seinem gestrigen Sieg beim Japan-Grand-Prix ist Max Verstappen nicht nur zweimaliger Titelträger in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft*, sondern er ist auch bekennender Fan des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR.

Im Mai 2018 war Verstappen bei den Jumbo Racedagen auf seiner Heimstrecke Zandvoort zu Gast, wo er Demorunden in einem Formel-1-Auto von Red Bull fuhr und zahlreiche öffentliche Auftritte absolvierte.



Bei seinem Besuch in der Startaufstellung vor dem zweiten Rennen wechselte er einige Worte mit dem niederländischen WTCR-Urgestein Tom Coronel (auf dem Bild) und Prinz Bernhard van Oranje, der auf der Rennstrecke, die ihm gehört, als Wildcard-Starter antrat.



"Ich habe schon nach den ersten beiden [Jumbo Racedagen] gesagt, dass wir auch ein großes Event darum herum machen sollten, nicht nur Demonstrationsrunden, und natürlich ist es für das WTCR großartig, an diesem Event teilzunehmen. Es macht Spaß, sich das anzuschauen", sagte Verstappen damals der WTCR-Reporterin Alexandra Legouix. "Ich genieße dieses Wochenende sehr. Es ist toll zu sehen, und sie bleiben auch für jede einzelne Serie. Sie sind einfach sehr leidenschaftlich, was den Rennsport im Allgemeinen angeht."



*Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA

