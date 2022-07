Nicht nur der CUPRA Leon Competición von Dániel Nagy muss rechtzeitig für das Rennwochenende in Italien wiederhergestellt werden.

Beim vergangenen Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Portugal erlitt Nagy einen heftigen Einschlag mit 27g. Aus diesem Grund muss der CUPRA von Zengő Motorsport für das Rennwochenende in Italien (22. bis 24. Juli) komplett neu aufgebaut werden.



Doch die Kollision mit Nathanaël Berthon auf dem anspruchsvollen Stadtkurs von Vila Real ging auch nicht spurlos am Nagy vorbei, der sich dabei einen Fingerbruch in der rechten Hand zuzog.



„Ich wurde operiert und die Ärzte hoffen, dass die Hand bald wieder vollständig genesen ist“, sagte Nagy. „Es wird besser, aber es ist noch nicht perfekt. Das Auto ist gerade erst vom Rennwochenende zurückgekommen, weshalb wir den kompletten Schaden erst noch analysieren müssen.“



„In Italien wird es auf zwei Dinge ankommen: Erstens muss meine Hand wieder komplett funktionieren, was mir aktuell noch Sorgen macht. Es kommt ganz auf die Arbeit der Ärzte an, wie schnell ich mich erholen kann. Und zweitens müssen wir das Auto neu aufbauen und schauen, ob wir das Chassis wechseln müssen oder nicht.“



„Wenn wir genügend Teile haben, um das Auto zu reparieren, wird mein Team das tun. Nach dem Qualifying auf dem Hungaroring war das Auto ein komplettes Wrack und sie haben es geschafft, das Auto innerhalb von zehn Stunden wieder einsatzbereit zu machen. Das zeigt, was ich für ein Team mit sehr guten Mechanikern an der Seite haben. Doch wir haben Sorge, dass die Teile nicht ausreichen, um das Auto zu reparieren.“



Der Ungar Nagy erklärte, warum er nach dem zweiten Rennen im Krankenhaus behandelt werden musste.



„Wir haben für das zweite Rennen einige Anpassungen am Set-up vorgenommen. Dadurch, und weil ich auch besser gefahren bin, war die Pace deutlich stärker“, sagte Nagy. „Ich hatte einige schöne Zweikämpfe mit den Audi und konnte Berthon durch eine gut getimte Joker-Runde überholen.“



„Als nur noch zwei oder Runden zu fahren, traf ich in der Bergab-Schikane mit der linken Seite den Randstein, wodurch ich einen Reifenschaden bekam. Das Auto ließ sich nicht mehr steuern und ich knallte in die Leitplanke. Doch der Aufprall war mit 20 bis 30 km/h nicht weiter tragisch. Auch die Front des Autos war nicht allzu stark beschädigt. Aber Nath, der hinter mir fuhr, war in vollem Tempo und hatte keine Chance, mir auszuweichen. Er traf mein Auto aus einem ziemlich ungünstigen Winkel an der linken Tür.“



„Die FIA hat bei Berthons Auto 27 g gemessen, und er hat mit dieser Wucht die schwächste Stelle meines Autos getroffen. Also vielen Dank an Cupra für dieses starke Auto, das mich vor schwereren Verletzungen bewahrt hat.“

