Yvan Mullers Chancen die Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 zu gewinnen, sind eher gering. Doch seine starke Leistung auf dem Adria International Raceway am vergangenen Sonntag könnte sich als entscheidend für den Ausgang der Teammeisterschaft beweisen.

Der Franzose, der in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR antritt, beendete das erste Rennen in Italien auf Platz vier und Rennen 2 auf Rang fünf. Dank dieser Ergebnisse baute sein Team Cyan Racing Lynk & Co den Vorsprung auf die Mannschaft von Comtoyou Audi Sport auf 64 Punkte aus. Bei noch zwei verbleibenden Rennen in Russland am Ende des Monats kommt dieser Abstand einer Vorentscheidung der Teammeisterschaft sehr nahe.„Es waren zwei ereignisreiche Rennen. Ich habe alles gegeben, um so viele Punkte wie möglich zu holen“, sagte Muller. „Meine Ergebnisse waren nicht schlecht und wir konnten unseren Vorsprung in beiden Meisterschaften ausbauen.“ HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung.