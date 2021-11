Gabriele Tarquini, zweifacher Gewinner des FIA-Tourenwagen-Weltmeistertitels, hat seinen Rücktritt als Vollzeit-Rennfahrer zum Ende der Saison angekündigt.

Der 59-jährige Italiener wird beim WTCR-Rennwochenende in Russland auf dem Sotschi Autodrom Ende des Monats zum letzten Mal bei einer FIA WTCR-Veranstaltung hinter dem Steuer sitzen.Seine Entscheidung beendet eine glanzvolle Karriere, die 1974 im Kartsport begann und in der er 2009 die FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft und 2018 den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR gewann.Darüber hinaus fuhr Tarquini erfolgreich in der Formel 3 und der Formel 3000 und nahm an 78 Formel-1-Rennwochenenden teil, qualifizierte sich für 38 Grands Prix und holte beim Großen Preis von Mexiko 1989 einen Weltmeisterschaftspunkt.Er wurde 2003 FIA-Tourenwagen-Europameister, nachdem er 1994 den britischen Titel geholt hatte, und gewann Tourenwagenrennen auf nationaler Ebene in Deutschland, Italien und Spanien. Er fuhr zwölf Saisons lang in der WTCC und nahm auch an den 24 Stunden von Le Mans teil.Bislang hat Tarquini bei 85 Starts acht WTCR-Rennen gewonnen, darunter Rennen 1 beim WTCR-Rennwochenende in Spanien im Juli. Des weiteren holte er zwei Polepositions, fuhr sieben schnellste Runden und erzielte 699 Punkte.Aktuell bereitet er sich auf das WTCR-Rennwochenende in Italien vor, das an diesem Wochenende (6. und 7. November) auf dem Adria International Raceway stattfinden. Er wird dort einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR von BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse fahren.Bei der virtuellen Pressekonferenz vor dem WTCR-Rennwochenende in Italien gab er seinen Rücktritt bekannt."Ich bin sehr traurig", sagte Tarquini. "Nach einer langen Karriere, die sich anfühlte, als würde sie nie enden, denkt man, dass dieser Moment nie kommen wird. Im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende, und ich bin alt genug, um das zu verstehen. Der WTCR war in den letzten Jahren eine starke Serie, auch wenn ich im Qualifying ein wenig zu kämpfen hatte. Obwohl mein Renntempo immer noch gut war, habe ich in der Pause zwischen Spanien und Ungarn beschlossen, dass es an der Zeit ist, aufzuhören. Es war mir wichtig, meine Entscheidung bei meinem Heimrennen in Italien bekannt zu geben - das ist der richtige Zeitpunkt. Ich möchte nicht all den Menschen danken, die mir in meiner langen Karriere geholfen haben, denn ich würde bestimmt jemanden vergessen! Die Liste ist sehr lang, sie beginnt bei meiner Familie und endet bei Hyundai Motorsport. Ich möchte, dass dies mein letzter Hersteller ist, denn wir haben gemeinsam einen großartigen Job gemacht. Wir haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen und den Hyundai i30 N TCR entwickelt, und ich habe das erste Rennen und den ersten Titel für das Team gewonnen. Unsere Beziehung ist sehr stark. Ich möchte nicht ganz mit dem Fahren aufhören, denn der Rennsport ist für mich wie eine Droge. Ich muss langsam davon entwöhnt werden, denn ich kann nicht von 100 Prozent auf Null gehen. Ich spreche auch mit Hyundai Motorsport, um zu sehen, ob wir in Zukunft in anderer Form zusammenarbeiten können. Wir haben so viele Höhepunkte zusammen erlebt, wie zum Beispiel den WTCR-Fahrertitel im Jahr 2018.""Nachdem klar war, dass er 2017 nicht Vollzeit in der WTCC fahren kann, hätte Gabriele so leicht aufgeben können. Stattdessen steckte er all sein Können, sein Wissen und seine Energie in die Entwicklung des Hyundai TCR-Projekts und kehrte noch stärker und entschlossener in den Vollzeit-Rennsport zurück. Als Gabriele 2018 der erste König der WTCR wurde, hörte ich Leute sagen, dass die Qualität der Fahrer vielleicht nicht hoch genug sei, wenn ein 56-Jähriger den Titel holen könne. Aber Sie brauchen mich nicht, um zu wissen, dass das Niveau damals wie heute sehr hoch ist. Gabriele hat jedoch bewiesen, dass das Alter einen nicht bremst, und seine Leistungen in dieser Saison machten ihn zu einem würdigen Sieger. Gabriele wird in die Geschichte eingehen als ein Gentleman außerhalb des Autos und als absoluter Rennfahrer hinter dem Lenkrad. Es war ein Privileg, über so viele Saisons mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Glück für die Zukunft, aber ich kann ich mir nicht vorstellen, dass sich unsere Wege nicht noch einmal kreuzen werden.""Gabrieles Rücktritt ist das Ende einer unglaublichen Ära, und die WTCR-Fahrerlager und Rennstrecken der Welt werden ohne ihn nicht mehr dieselben sein. Zwar wird der WTCR weiterhin die besten Tourenwagenfahrer der Branche anziehen, aber ich bezweifle, dass wir jemals wieder einen Fahrer mit Gabrieles Fähigkeiten und seiner Langlebigkeit sehen werden. Es wird viel über sein Alter geredet, aber es ist wirklich ein Verdienst seines Charakters und seines Talents, dass er Jahr für Jahr seine Leistung bringt, immer engagiert fährt und seinen Rivalen nur selten die Chance zur Verteidigung oder zum Angriff gibt. Das Wort 'Legende' wird im Sport viel zu leicht verwendet, aber Gabriele ist eine Legende, bei all dem was er erreicht hat. Es steht außer Frage, dass wir ihn alle vermissen werden, aber wir freuen uns darauf, ihn beim saisonentscheidenden WTCR-Rennwochenende in Russland Ende dieses Monats gebührend zu verabschieden.""Gabriele Tarquini hat drei Jahrzehnte lang an der Spitze des Tourenwagensports auf nationaler und internationaler Ebene gestanden. Seine Entscheidung, sich am Ende der Saison aus dem Rennsport zurückzuziehen, markiert das Ende einer unglaublichen Karriere, die auch Einsätze in der Formel 1 und vieles mehr umfasste. Natürlich erinnere ich mich noch gut an den Einfluss, den er auf die britische Tourenwagenmeisterschaft hatte. Obwohl er nur einige der Strecken kannte, holte er 1994 mit einigen beeindruckenden Fahrten auf Anhieb den Titel. Seine zwei FIA-Tourenwagen-Weltmeistertitel, darunter der erste WTCR-Titel 2018 im Alter von 57 Jahren, gehören zu einer Reihe herausragender Leistungen, die Gabrieles Platz in der Motorsportgeschichte als Tourenwagen-Koloss sichern werden.""Als ich ein Baby war, betrieb mein Vater eine Tankstelle, und daneben gab es eine kleine Go-Kartbahn. Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, fing ich an, mit diesen kleinen Karts zu spielen. Das entfachte das Feuer in mir, es war eine Leidenschaft. Ich liebte diese kleinen Maschinen und diese Liebe hat nie aufgehört, sie ist immer noch da. Aber [vor dem letzten WTCC-Rennen 2009] habe ich kurz vor der Abreise nach Macau zu meiner Familie gesagt, dass ich wahrscheinlich aufhören werde, Rennen zu fahren, wenn ich den Titel gewinne, weil es der beste Moment ist und ich keinen [Antrieb] für die nächste Saison habe. Es ist der Weltmeistertitel, den ich seit langem anstrebe, und mehr kann ich von meiner Rennfahrerkarriere nicht verlangen. Nach dem harten Rennen mit den großen Unfällen, als ich im Krankenhaus lag und das Auto völlig kaputt war, habe ich den Titel gewonnen. Okay, ich hatte kein Cockpit für das nächste Jahr, weil es das letzte Rennen des SEAT-Werksteams war, aber ich war immer noch konkurrenzfähig, hatte immer noch Spaß am Rennsport, ich hatte eine fantastische Saison und wollte nicht aufhören. Es war mein Leben und in der Pressekonferenz habe ich nicht erwähnt, dass ich aufhören wollte."Klicken Sie HIER für Teil 1 und HIER für Teil 2.