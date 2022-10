Das Team LIQUI MOLY Engstler reitet auf einer absoluten Erfolgswelle zum Saisonfinale des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) kommenden Monat im Nahen Osten.

Die deutsche Mannschaft beendete die Saison der ADAC TCR Germany am vergangenen Wochenende in Hockenheim mit einem Doppelsieg des Polen Szymon Ładniak am Steuer eines Honda Civic Type R TCR und einem doppelten Podium für den Dänen Martin Andersen, der im vergangenen Monat für das Team von Franz Engstler auf dem Sachsenring den Titel auf nationaler Ebene geholt hatte.



Nachdem Andersen und Ladniak also am vergangenen Wochenende für das Team Engstler glänzten, werden Tiago Monteiro und Attila Tassi, die Engstler-Fahrer im WTCR, alles darin setzen, beim Saisonfinale in Bahrain und Saudi-Arabien für die von LIQUI MOLY gesponserte Mannschaft in Erscheinung zu treten.



Fotos: ADAC Motorsport/Gruppe C Fotografie

