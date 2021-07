Das Engstler-Hyundai-N-Liqui Moly-Racing-Team möchte an diesem Wochenende starke Ergebnisse erzielen, um in der Teamwertung Boden gutzumachen.

Am Rennwochenende in Portugal fiel die Truppe in der Teamwertung des FIA Tourenwagen-Weltcups von Platz eins auf Platz vier zurück. Den dadurch entstandenen Rückstand möchte man in Spanien wieder aufholen. Mit 20 Punkten gibt es dafür sogar eine genaue Zielsetzung.



„Es ist wichtig, dass wir zurückschlagen und ein starkes Wochenende in Spanien haben, um den verlorenen Boden in der Teamwertung zurückzuerobern“, sagte Teamchef Franz Engstler. „Auch wenn wir sicherstellen konnten, dass Jean-Karl die Fahrerwertung weiterhin anführt, hätten beide Fahrer bessere Ergebnisse verdient gehabt.“



„Wenn wir gut durch die erste Kurve kommen, ist der Hyundai Elantra N TCR in der Lage an der Spitze zu kämpfen und Rennen zu gewinnen. In Portugal hatten wir einen kleinen Lichtblick, aber wir wollen wieder auf das Leistungsniveau kommen, dass wir in Deutschland bereits gezeigt hatten. “



Jean-Karl Vernay startet in das WTCR-Wochenende in Aragon als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader mit fünf Punkten Vorsprung auf seine Verfolger. Sein Teamkollege Luca Engstler ist nach vier Rennen Neunter in der Meisterschaft.

