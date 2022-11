Im ersten Freien Training des Rennwochenendes des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Bahrain auf dem Bahrain International Circuit bestimmte Nathanaël Berthon das Tempo.

Der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport setzte sich bereits früh in der Session an die Spitze der Zeitenliste, fuhr seine schnellste Runde, eine 2:11.616 Minuten, allerdings erst 13 Minuten vor dem Ende. Auf dem 5,412 Kilometer langen Kurs war er damit um 0,3 Sekunden schneller als sein Comtoyou-Audi-Kollege Mehdi Bennani, der sich drei Minuten vor Ablauf der Session auf Platz zwei schob.



"Wir haben nicht wirklich auf die Rundenzeit geachtet, aber es ist natürlich immer besser ganz oben zu stehen", sagte Berthon. "Wir lernen gerade die Strecke kennen und welches Set-up wir benötigen. Wir wollen unser Wochenende langsam aufbauen, aber es ist mit Sicherheit ein guter Start."



Obwohl Berthon schon in anderen Rennserien in Bahrain gefahren ist, hält er das für keinen Vorteil: "Das war vor sieben Jahren. Zusammen mit den Daten-Jungs haben wir uns gut vorbereitet und ich war von Anfang an bei der Musik. Meine größte Sorge ist der Reifenabbau. Wir müssen sehen, wie groß dieser in den Rennen sein wird."



Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Mikel Azcona und dessen Teamkollege bei BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, fuhren ihre schnellste Rundenzeit beim allerletzten Versuch. Am Ende reihten sie sich auf den Plätzen drei und vier ein und verwiesen damit Gilles Magnus aus dem Team Comtoyou Audi Sport auf Platz fünf.



Der Meisterschaftszweite, Néstor Girolami, war mit Platz sechs der bestplatzierte Honda-Fahrer. Hinter ihm landete der Audi von Tom Coronel.



Wilcard-Fahrer Nicky Catsburg, der zum ersten Mal seit 2020 wieder ein WTCR-Wochenende bestreitet, landete in seinem Hyundai auf Platz acht. Esteban Guerrieri wurde in seinem Honda Neunter, während Tiago Monteiro aus dem Team Liqui Moly Engstler die Top 10 komplettierte.



Direkt dahinter landete dessen Teamkollege Attila Tassi, vor dem Wildcard-Fahrer und jüngeren Bruder von Néstor Girolami, Franco Girolami. Victor Davidosvki schaffte es trotz eines Problems mit der Antriebswelle in seinem Comtoyou Audi auf Platz 13.



Das zweite Freie Training in Bahrain beginnt um 13:30 Uhr deutscher Zeit.

Ad

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMBER VOLLGAS: DER DONNERSTAG IN BAHRAIN VOR 40 MINUTEN

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMBER VOLLGAS: DER WTCR LIEFERT IN BAHRAIN EINEN WAHREN LECKERBISSEN VOR 18 STUNDEN