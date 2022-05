Der amtierende "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, gab im ersten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) beim Rennwochenende in Deutschland das Tempo. Allerdings stand die erste Session des Wochenendes ganz im Zeichen der Eingewöhnung auf die Nordschleife.

Der Mann aus dem Team Cyan Racing fuhr in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR in seiner zweiten schnellen Runde eine 8.54.143 Minuten. Damit war es auf dem rund 25,378 Kilometer langen Kurs 0,655 Sekunden schneller als Santiago Urrutia aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

