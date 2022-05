Santiago Urrutia gab im ersten freien Freien Trainings beim Rennwochenende in Frankreich das Tempo vor. Allerdings stand das erste Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) ganz im Zeichen der Eingewöhnung der Fahrer auf dem Circuit de Pau-Ville.

Hinter Urrutia reihten sich Yann Ehrlacher, Mikel Azcona und Esteban Guerreri am Ende der 45-minütigen Sitzung in die Zeitenliste ein. Dabei war Urrutia mit einer Rundenzeit von 1.20,160 Minuten beeindruckende 0,489 Sekunden schneller als der amtierende „König“ des WTCR Yann Ehrlacher.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

