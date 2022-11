Gilles Magnus gab beim ersten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Dschidda Corniche Circuit die Pace vor.

Der Belgier fuhr in seinem Audi Sport RS3 LMS auf der 3,45 Kilometer langen Strecke eine 1:17.024 Minuten. Damit war er um 0,047 Sekunden schneller als der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Mikel Azcona. Die Top 13 blieben innerhalb einer Sekunde.



"Ein guter Start", sagte Magnus. "Aber um ehrlich zu sein, bedeutet das noch nicht allzu viel, es ist erst FP1. Wir alle sind die Reifen unterschiedlich lang gefahren und was mich angeht, gibt es noch viel zu tun und noch viele Dinge, bei denen wir uns verbessern können. Aber es ist natürlich schön, das Wochenende so zu starten. Der Asphalt in Dschidda bietet sehr viel Grip, was dem Audi entgegenkommt und ihn deutlich wettbewerbsfähiger macht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir auf diesem Weg bleiben und uns noch weiter verbessern kommt. Alle haben noch Luft nach oben. Ich habe sehr viel Spaß auf dieser Strecke, sie ist wirklich beeindruckend."



Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport beendete die Session auf Platz drei, dahinter landete Wildcard-Fahrer Viktor Davidovski. Attila Tassi aus dem Team LIQUI MOLY Engstler wurde Fünfter, vor Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Tom Coronel landete in seinem Audi auf Rang sieben. Rob Huff, der das Rennwochenende in Bahrain verpasst hatte, wurde in seinem Cupra Leon Competición Achter. Norbert Michelisz (BRC Hyundai Squadra Corse) und Franco Girolami (Comtoyou Racing) komplettierten die Top 10.



Wilcard-Fahrer Nicky Catsburg, der für BRC Hyundai N Racing antritt, kam nicht über Platz elf hinaus. Zwölfter wurde Dániel Nagy aus dem Team Zengő Motorsport. Lokalmatador und WTCR-Debütant Ahmed Bin Khanen schien sich in seiner ersten Session schon gut zurechtzufinden. Der Fahrer aus dem Team Comtoyou Racing landete am Ende auf Platz 13. Die beiden Honda von Tiago Monteiro und Esteban Guerrieri landeten auf den letzten beiden Plätzen.



Das zweite Freie Training beim Rennwochenende in Saudi-Arabien startet um 13:30 Uhr deutscher Zeit.

Ad

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMBER VOLLGAS: DAS STARTERFELD BEIM WTCR-WOCHENENDE IN SAUDI-ARABIEN VOR EINER STUNDE

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMBER VOLLGAS: DER SAMSTAG IN SAUDI-ARABIEN VOR 2 STUNDEN