Rob Huff eröffnete das WTCR-Rennwochenende in Spanien auf dem Motorland Aragon mit einer Bestzeit im ersten Freien Training.

Der Mann aus dem Team fuhr gegen Ende der 45-minütigen Trainingssitzung in seinem Cupra Leon Competición eine 2:06.359 Minuten und setzte sich damit an die Spitze der Zeitenliste. Hinter ihm landete der Lynk & Co von Thed Björk. Insgesamt lagen die Top 13 auf der 5,345 Kilometer langen Strecke innerhalb von 0,552 Sekunden.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

