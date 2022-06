Thed Björk beendete das erste Freie Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Ungarn auf dem sonnigen Hungaroring vor Nathanaël Berthon an der Spitze

Dem Schweden im Dienste von Cyan Performance Lynk & Co gelang 20 Minuten vor dem Ende der 45-minütigen Session in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Cyan Performance Lynk & Co eine 1:51.965 Minuten auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs. Damit war er um gerade Mal 0,010 Sekunden schneller als der Audi Sport RS3 LMS pilotiert von Nathanaël Berthon. Alle vier Kundensportmarken waren in den Top 10 vertreten.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

