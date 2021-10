Frédéric Vervisch ist dank seines Sieges in Rennen 1 beim Wochenende in Frankreich der erste Fahrer, der zwei Rennläufe im diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) für sich entscheiden konnte.

Der Belgier aus dem Team Comtoyou DHL Audi startete aufgrund der Reverse-Grid-Regelung von der Poleposition. Nach dem Start führte er das Feld die gesamte Renndistanz über an. Zweiter wurde Thed Björk aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

WTCR DIE STIMMEN DER TOP 3 DES QUALIFIYING VOR 2 STUNDEN

WTCR DER SONNTAG IN FRANKREICH VOR 3 STUNDEN