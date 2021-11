Obwohl er seine Führung am Start des ersten Rennens in Italien gegen Esteban Guerrieri verlor, feiert Santiago Urrutia auf dem Adria International Raceway seinen zweiten Saisonsieg.

Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport kam in seinem Honda Civic Type R TCR besser von der Linie weg als Polesitter Santiago Urrutia aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co. Doch der Uruguayer schlug mit einem entschlossenen Manöver in der letzten Kurve der ersten Runde zurück und übernahm wieder die Führung, die er bis zur Zielflagge nicht mehr abgeben sollte.







Mehr in Kürze an dieser Stelle.

