Beim ersten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) feierte das ALL-INKL.COM Münnich Motorsport auf dem Circuit de Pau-Ville mit Néstor Girolami und Esteban Guerrieri einen Doppelsieg.

Polesitter Girolami und Teamkollege Guerrieri starteten auch jeweils aus der ersten Reihe und führten das Rennen die gesamte Zeit über an. Das Podium wurde von Lokalmatador und Cyan-Racing-Lynk-&-Co-Pilot Yvan Muller komplettiert.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

WTCR WIE FUELSEUROPE BEIM RENNWOCHENENDE IN FRANKREICH FÜR NACHHALTIGEN KRAFTSTOFF WIRBT VOR 3 STUNDEN

WTCR WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT FÜR CYAN RACING NACH BJÖRK-CRASH VOR 5 STUNDEN