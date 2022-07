In einem spannenden ersten Rennen in Portugal fuhren Santiago Urrutia und Yann Ehrlacher auf dem Stadtkurs von Vila Real einen Doppelsieg für Lynk & Co ein.

Santiago Urrutia aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co gewann das Rennen von der Poleposition aus. Allerdings verlor der Uruguayer zwischenzeitlich die Führung an Ehrlacher, nachdem er seine Joker-Runde absolviert hatte. Doch das Team intervenierte im Anschluss und wies den amtierenden "König" des WTCR an, die Position zurückzugeben.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

