Mikel Azcona gewinnt das erste Rennen in Russland mit einem Überholmanöver in der letzten Runde gegen Yann Ehrlacher. Doch der Mann des Tages ist Yann Ehrlacher. Der Franzose feiert dank eines sechsten Platzes auf dem Sotschi-Autodrom seinen zweiten Titel in Folge.

Bei seinem ersten Laufsieg des Jahres stürmte Mikel Azcona aus dem Team Zengő Motorsport vom achten Startplatz aus ganz nach vorne.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

Sochi FREE-Livestream: FIA WTCR-Rennen in Sotschi - das Saisonfinale VOR 2 STUNDEN

WTCR DER SONNTAG IN RUSSLAND VOR 4 STUNDEN