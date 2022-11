Nathanaël Berthon münzte beim ersten Rennen auf dem Dschidda Corniche Circuit in Saudi-Arabien seine Poleposition in den zweiten Saisonsieg um.

Der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport hielt das gesamte Rennen über Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) in Schach, wodurch er in der WTCR-Fahrermeisterschaft die Lücke zu Néstor Girolami im Kampf um Platz zwei nahezu schließt.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

