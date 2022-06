Gilles Magnus hielt im ersten Rennen des Wochenendes in Spanien auf dem schwülen Motorland Aragon den enormen Druck von Rob Huff stand und sicherte sich den Sieg in Rennen 1.

Die beiden lieferten sich vom Start weg bis hin zur Zielflagge ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Huff gab in seinem Cupra Leon Competición alles, fand aber keinen Weg am Audi RS3 LMS von Gilles Magnus vorbei. Der Belgier feiert damit seinen zweiten WTCR-Sieg und den ersten Audi-Erfolg in diesem Jahr.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

