Santiago gab im ersten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Portugal das Tempo vor, während sich das gesamte Feld auf die anspruchsvolle Strecke von Vila Real einschoss.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co fuhr auf dem 4,790 Kilometer langen Kurs mit seinen 29 Kurven eine 1:59.612 Minuten und blieb damit als einziger unter der 2-Minuten-Marke. Sein Lynk-&-Co-Kollege und der amtierende „König“ des WTCR war 0,268 Sekunden langsamer.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

WTCR EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN MIT DEM TEAM LIQUI MOLY ENGSTLER VOR 3 STUNDEN

WTCR GILLES MAGNUS UND SANTIAGO URRUTIA – DIE EINZIGEN VILA-REAL-ROOKIES VOR 3 STUNDEN