Das Team Dome Racing ist in der TCR Japan mit der WTCR-Lackierung der Mannschaft von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport unterwegs gewesen.

Das japanische Team setzt in der TCR Japan einen von JAS Motorsport gebauten Honda Civic Type R ein. Mit diesem Fahrzeug trat aber auch das Boutsen-Ginion-Racing-Team im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2018 an. Die Honda wurden damals von Benjamin Lessennes, Ma Qinghua und Tiago Monteiro pilotiert.



Allerdings wurde der Civic Type R TCR vor seinem ersten Einsatz in Japan bei einer Werbeveranstaltung in Europa enthüllt. Dabei trug er die Lackierung des Teams ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mit dem auffälligen Farbschema bestehend aus Schwarz, Weiß und Rot.



In diesem Fahrzeug erreichte der Tourenwagen-Debütant Yusuke Shiotsu auf der Twin-Ring-Motegi-Rennstrecke zweimal das Podium. Mit diesem Resultat brachte er das Team Dome Racing und Honda zurück in den Meisterschaftskampf in der TCR Japan.



Der Japaner wurde in beiden Trainingssitzungen am Freitag Zweiter und verwandelte diese Pace im Qualifying in einen zweiten Startplatz für das Rennen am Samstag.



Obwohl er in ersten drei Kurven Seite an Seite mit dem Polesitter gekämpft hatte, musste sich Shiotsu letztendlich auf dem zweiten Platz einordnen, auf dem er das Rennen auch beendete. Das Sonntags-Rennen schloss er ebenfalls auf Rang zwei ab, allerdings war er diesmal von der Poleposition aus gestartet.



Seine Punkteausbeute und die von Teamkollege Ai Miura, der im gleichen Fahrzeug antritt, sorgten dafür, dass sich das Team Dome Racing nun auf Platz zwei in der Teammeisterschaft und Honda auf dem zweiten Platz in der Herstellerwertung befinden.



Die „echten“ Honda von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport werden vom 8. bis 10. Oktober auf dem Autodrom Most wieder im Einsatz sein. Dann werden die Läufe neun und zehn der diesjährigen WTCR-Saison ausgetragen.

