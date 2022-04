Dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) könnte die bisher engste Saison seiner Geschichte bevorstehen, denn abgesehen von einem Fahrer kämpfen ausschließlich Rennsieger um den Titel.

Diese äußerst spannende Aussicht wird nächste Woche (7./8. Mai) beim WTCR Clean Fuels For All Race of France zum Leben erweckt, wenn die fünfte Saison der All-Action-Serie des Veranstalters Discovery Sports Events beginnt.



Auch die FIA, der Weltverband des Motorsports, sieht der WTCR-Saison 2022 mit Spannung entgegen. Das Fahrerfeld besteht aus einer guten Mischung aus etablierten Rennfahrern und aufstrebenden Talente. Zusammen kommen sie auf 62 WTCR-Rennsiege und neun Tourenwagen-Weltmeisterschaften.



Auch in diesem Jahr werden wir fünf Marken durch ihre Kundensportabteilungen im WTCR-Grid vertreten sein. Diese sind Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co. Die Fahrzeuge aller acht Teams setzen dabei auf nachhaltigen Kraftstoff von P1 Racing Fuels und alle werden mit Goodyear-Reifen ausgestattet.



Das Fahrer- und Teamaufgebot der WTCR-Saison 2022



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Deutschland)



Fahrzeug: Honda Civic Type R TCR



Fahrer: #29 Néstor Girolami (Argentinien), #86 Esteban Guerrieri (Argentinien)



WTCR-Rennsiege: 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italien)



Fahrzeug: Hyundai Elantra N TCR



Fahrer: #5 Norbert Michelisz (Ungarn), #96 Mikel Azcona (Spanien)



WTCR-Rennsiege: 10 (Michelisz 7, Azcona 3)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Auto: Audi RS 3 LMS



Fahrer: #17 Nathanaël Berthon (Frankreich), #33 Tom Coronel (Niederlande)



WTCR-Rennsiege: 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Fahrzeug: Audi RS 3 LMS



Fahrer: #16 Gilles Magnus (Belgien), #25 Mehdi Bennani (Marokko)



WTCR-Rennsiege: 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug: Lynk & Co 03 TCR



Fahrer: #11 Thed Björk (Schweden), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (China)



WTCR-Rennsiege: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug: Lynk & Co 03 TCR



Fahrer: #68 Yann Ehrlacher (Frankreich), #100 Yvan Muller (Frankreich)



WTCR-Rennsiege: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Deutschland)



Fahrzeug: Honda Civic Type R TCR



Fahrer: #9 Attila Tassi (Ungarn), #18 Tiago Monteiro (Portugal)



WTCR-Rennsiege: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungarn)



Fahrzeug: CUPRA Leon Competición



Fahrer: #79 Rob Huff (Großbritannien), #99 Dániel Nagy (Ungarn)



WTCR-Rennsiege: 3 (Huff 3)



Rennsiege insgesamt:62







Das Fahreraufgebot der WTCR-Saison 2022



#Nr. 5: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



#Nr. 9: Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 11: Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 12: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 16: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 17: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 18: Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 25: Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 29: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



#Nr.33: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 55: Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 68: Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 79: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



#Nr. 86: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 96: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



#Nr. 99: Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



#Nr. 100: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Neben den 16 Rennsiegern werden 11 Nationalitäten bei den Fahrern vertreten sein, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern, um die globale Attraktivität des WTCR zu unterstreichen. Bei jeder Veranstaltung werden auch Nennungen von Wildcard-Fahrern angenommen. Obwohl sie nicht in die Gesamtwertung einfließen, können sie um Podiumsplätze und WTCR-Trophy-Punkte fahren, sofern sie nicht von den Herstellern finanziell unterstützt werden.



Es sind nicht nur 16 Rennsieger dabei, sondern die Fahrer vertreten auch 11 Nationalitäten. Die weltweite Attraktivität des WTCR wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass zwei Teams und zwei Hersteller jeweils ein weiteres Land vertreten. An jedem Rennwochenende gibt es für Wildcard-Fahrer ebenfalls die Möglichkeit sich für das Event anzumelden. Allerdings werden sie nicht in der Gesamtwertung aufgeführt. Dennoch dürfen sie um Podiumsplätze und Punkte für die WTCR-Trophy-Meisterschaft fahren, vorausgesetzt sie werden nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt.



Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor von Discovery Sports Events, sagte:"Mit 16 Fahrern in die Saison zu gehen, die mindestens ein WTCR-Rennen gewonnen haben, zeigt, dass welch extrem hohes Niveau das Starterfeld hat. Die Meisterschaft ist völlig offen. Dass die Teams und die Kundensportabteilungen diverser Automarken sich so nachhaltig im WTCR engagieren, ist eine der Hauptstärken das WTCR. Wir bewundern ihre Entschlossenheit und ihr Engagement für Erfolg. Alles deutet auf eine weitere erfolgreiche und denkwürdige WTCR-Saison hin, und wir können es kaum erwarten, dass die Action beginnt."



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission, sagte:"Das Starterfeld des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup und seine Vielfalt ist großartig. Es kehren einige großartige internationale Fahrer aus Afrika und Asien in die Serie zurück. Wieder einmal gibt es eine gute Mischung aus etablierten Namen, von denen die meisten Titel im Tourenwagensport gewonnen haben, und jungen, aufstrebenden Talenten. Ebenso erfreulich ist es, dass die Teams des WTCR sich kaum verändern. Das bringt der Rennserie die nötige Stabilität.

