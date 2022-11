Mikel Azcona schnappte sich eine extrem wichtige Poleposition beim Rennwochenende in Bahrain. Er schlägt Nathanaël Berthon und steht auf dem Bahrain International Circuit ganz vorne.

Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader gab in allen Sessions das Tempo vor und ist mit seiner zweiten Poleposition in dieser Saison dem Titelgewinn einen gewaltigen Schritt nähergekommen.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

