Nach einer sensationellen letzten Runde im Qualifying sichert sich Mehdi Bennani die Poleposition für das erste Rennen in Deutschland. Auf der 25,378 Kilometer langen Nordschleife war der Comtoyou-Fahrer 0,015 Sekunden schneller als sein Teamkollege Gilles Magnus.

Die beiden Audi-Piloten waren die einzigen beiden Fahrer, die in der 30-minütigen Qualifyingsession drei schnelle Runden drehen konnten, wobei beide ihre schnellste Zeit im finalen Versuch gesetzt haben. Hinter den beiden Audi stehen die Lynk & Co von Santiago Urrutia und Yann Ehrlacher, dem amtierenden "König des WTCR".







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

