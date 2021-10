Yvan Muller sichert sich beim Qualifying des WTCR-Wochenendes in Frankreich auf dem Circuit Pau-Arnos seine erste Poleposition im Jahr 2021.

Der Lokalmatador aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co war der Schnellste im Q3-Shootout und schlug seinen Landsmann Jean-Karl Vernay, der in seinem Hyundai Elantra N TCR Zweiter wurde. Damit stehen zwei Franzosen beim Debüt des Circuit Pau-Arnos im WTCR in der ersten Startreihe.

WTCR VERVISCH SCHNAPPT SICH DIE REVERSE-GRID-POLE VOR 18 MINUTEN

WTCR DAS ZWEITE FREIE TRAINING IN FRANKREICH: URRUTIA SCHLÄGT GIROLAMI VOR 5 STUNDEN