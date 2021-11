Yann Ehrlacher geht als Polesitter aus dem Qualifying beim Rennwochenende in Italien heraus. Auf dem Adria International Raceway sicherte er sich die erste Poleposition in dieser Saison und baut dank der Punkte für das Qualifying seine Führung in der Meisterschaft aus.

Der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader erhält somit zusätzlich fünf Punkte im Meisterschaftskampf. Das er heute auf Pole fahren würde können, zeigte Yann Ehrlacher bereits im Q1, das er ebenfalls als Schnellster Abschluss. Die restlichen Punkteplätze im Qualifying gingen an seinen Lynk-&-Co-Kollegen Santiago Urrutia, Gilles Magnus, Thed Björk und Norbert Michelizs, der sich erst im aller letzten Moment für das Q3-Shootout qualifizierte.



Für Ehrlachers engsten Rivalen war es indes ein Tag zum vergessen. Jean-Karl Vernay verpasste den Einzug in das Q2 und landete am Ende auf Rang 13.



„Es ist schwierig, politisch korrekt zu bleiben“, sagte Vernay. „Nach dem zweiten Freien Training waren wir recht optimistisch. Besonderer Dank geht an den Streckenposten, der mich drei Minuten lang [für eine Gewichtskontrolle] aufgehalten hat, wodurch ich nur einen Versuch auf frischen Reifen hatte. Dadurch haben wir alles verloren. Es ist einfach unfair.“



Nathanaël Berthon (Audi), Rob Huff (CUPRA) und Luca Engstler (Hyundai) schafften ebenfalls nicht den Sprung ins Q2. Lokalmatador Garbriele Tarquini hingegen gelang als Neunter unter die Top 12 zu kommen, obwohl er zuvor einen Ausflug ins Kiesbett unternahm. Doch der 59-jährige, der im Vorfeld des Wochenendes seinen Rücktritt aus dem Rennsport angekündigt hatte, konnte im Anschluss nicht weiterfahren und landete am Ende auf Platz zwölf.



Im zehnminütigen Q2 lief Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport zu seiner absoluten Höchstform auf und qualifizierte sich mit der insgesamt schnellsten Zeit für das Q3-Shootout. Zweiter wurde Yann Ehrlacher, obwohl seine Anzeigen im Armaturenbrett nicht funktioniert hatten. Hinter ihm landete Thed Björk auf Platz drei. Gilles Magnus wurde trotz eines Abfluges von der Strecke Vierter. Platz fünf ging an Yvan Muller. Damit standen drei Lynk-&-Co-Fahrzeuge im Q3-Shootout.



Den Einzug ins Q3 verpasste Néstor Girolami auf Rang sechs, gefolgt von Norbert Michelisz (Hyundai), Tom Coronel (Audi) und Guerrieri (Honda). Zehnter wurde Santiago Urrutia, wodurch der Uruguayer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co die Reverse-Grid-Pole für das erste Rennen innehat.



Im Q3-Shootout entschied sich Vervisch dazu, als Erster auf die Strecke zu gehen. Der Belgier fuhr eine 1:49.510. Im Anschluss folgte der amtierende „König“ des WTCR Yann Ehrlacher, der in den ersten beiden Sektoren schneller unterwegs war als Vervisch. Auch wenn er im dritten und vierten Sektor nicht an die Zeiten des Belgiers herankam, war seine Runde in der Endabrechnung um 0,163 Sekunden schneller.



Thed Björk ging als Dritter auf seine schnelle Runde. Der Schwede zeigte eine starke Leistung und war am Ende nur 0,005 Sekunden langsamer als Vervisch. Dabei fuhr er im letzten Sektor sogar absolute Bestzeit. Gilles Magnus aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport war als nächstes an der Reihe. Der Belgier, der im ersten Freien Training der Schnellste gewesen war, hatte diesmal nicht die Pace, die anderen Fahrer zu schlagen. Am Ende war er fast sieben Zehntelsekunden langsamer als Yann Ehrlacher.



Als Letzter setzte Yvan Muller seine Zeit. Allerdings erwischte er keine saubere Runde und wurde mit einem Abstand von 1,309 zu seinem Neffen Fünfter.



Das erste Rennen des Wochenendes in Italien startet am Sonntag um 10:15 Uhr (MEZ).

