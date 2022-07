Beim Rennwochenende in Portugal sicherte sich Santiago Urrutia im Kampf gegen seinen Lynk-&-Co-Kollegen Yann Ehrlacher seine erste Poleposition der Saison in Vila Real.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co war in einem engen Q3-Shootout auf dem Stadtkurs im Norden Portugals um 0,049 Sekunden schneller als der amtierende "König" des WTCR.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

WTCR DIE BISHERIGEN SIEGER IN PORTUGAL VOR EINER STUNDE

WTCR DIE AKTUELLEN MEISTERSCHAFTSSTÄNDE VOR EINER STUNDE