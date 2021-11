Yvan Muller entschied ein kniffliges Qualifying auf dem Sotschi Autodrom für sich. Der Franzose meisterte die schwierigen Bedingungen, die durch unvorhersehbaren Regen entstanden, am besten und steht nun für das zweite Rennen auf der Poleposition.

Nachdem er bereits den ersten Schlagabtausch in Q1 für sich entschieden hatte, war er ebenfalls im Q3-Shootout der schnellste Mann und verwies Mikel Aczona aus dem Team Zengő Motorsport auf den zweiten Rang. Meisterschaftsfavorit und der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Yann Ehrlacher ging kein unnötiges Risiko ein und fuhr eine konservative Runde, die ihm am Ende auf Platz fünf brachte. Dennoch baute er mit diesem Ergebnis seine Meisterschaftsführung auf Frédéric Vervisch im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) vor den letzten beiden Rennen auf 37 Punkte aus.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

