Beim Qualifying in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit stürmte Nathanaël Berthon auf seine erste Pole der Saison. Mikel Azcona hingegen hat sich den Titel des "Königs" des WTCR 2022 gesichert.

Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport sicherte sich als letzter Fahrer im Q3-Shootout die Poleposition und verdrängte damit Norbert Michelisz im allerletzten Moment von der Spitze. Platz drei ging an Mikel Azcona, der sich aber bereits in Q2 den Titel als "König" des WTCR sicherte, da sein Titelrivale Girolami es nicht über Platz zwölf hinausschaffte.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.



*Ergebnis muss noch von der FIA bestätigt werden.

Ad

WTCR Azcona feiert WTCR-Titel - Berthon stürmt zur ersten Pole der Saison VOR EINER STUNDE

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMVER VOLLGAS: SO WIRD AZCONA ZUM NEUEN „KÖNIG“ DES WTCR VOR 3 STUNDEN