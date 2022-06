Mikel Azcona war im Qualifying in Ungarn der schnellste Mann und sicherte sich die Poleposition für das erste Rennen auf dem Hungaroring.

In einem dramatischen Q3-Shootout setzte sich der Mann aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse gegen Nathanaël Berthon und gegen den amtierenden "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, durch.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

