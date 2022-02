Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) und der eTourenwagen-Weltcup (ETCR) bilden zusammen die Hauptattraktionen des PAU MOTORS FESTIVALS, welches vom 06. bis 08. Mai 2022 auf dem legendären Circuit de Pau-Ville ausgetragen werden wird.

Am gestrigen Tag stellte François Ribeiro, Direktor des WTCR- und eTCR-Veranstalters Discovery Sports Events, in einer offiziellen Präsentation die Pläne für das PAU MOTORS FESTIVALS vor. Dabei betonte er die Bedeutung der lang erwarteten Rückkehr des internationalen Tourenwagensports nach Pau, wo zuletzt zwischen 2007 und 2009 Rennen einer Tourenwagenweltmeisterschaft ausgetragen worden sind. Gleichzeitig hob er die Rolle des Motorsports bei der Förderung der Nachhaltigkeit im Automobilbereich hervor.Das letzte Rennen einer Tourenwagenweltmeisterschaft fand 2009 im Rahmen der WTCC statt, aus der später der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) hervorging. Seitdem hat sich der WTCR als eine äußerst erfolgreiche Kundenrennserie etabliert. Die Fahrzeuge des Tourenwagen-Weltcups nutzen dabei nachhaltigen Biokraftstoff von P1 Racing Fuels. Zusätzlich wird in diesem Jahr mit dem eTourenwagen-Weltcup (ETCR) die erste vollelektrische Mehrmarken-Tourenwagenserie mit FIA-Akkreditierung ausgetragen, welche bereits im vergangenen Jahr in ihrer Pilotsaison unter dem Namen PURE-ETCR-Rennserie große Erfolge gefeiert hatte.„Seit unserem letzten Rennen auf dem berühmten Stadtkurs von Pau im Jahr 2009 haben wir immer wieder darüber nachgedacht, wie wir die Tourenwagenweltmeisterschaft wieder in diese wunderschöne Stadt mit dieser gastfreundlichen Gemeinde zurückbringen können“, sagte François Ribeiro, Direktor von Discovery Sports Events. „Das erste WTCR-Rennwochenendes in Frankreich im vergangenen Herbst war der erste Schritt zur Erreichung dieses wichtigen Ziels. Discovery Sports Events ist nun sehr stolz und freut sich, nicht nur eine, sondern gleich zwei internationale FIA-Rennserien zum ersten PAU MOTORS FESTIVAL zu bringen. Wir sind sicher, dass der WTCR dazu beitragen wird, Pau in der gesamten Welt bekannt zu machen.“„Neben den Veranstaltern der Formel E und der Formel 1 ist Discovery Sports Events einer von nur drei Veranstaltern, der die Drei-Sterne-Umweltakkreditierung der FIA erhalten hat. Wir haben 2020 die PURE-ETCR-Rennserie ins Leben gerufen, aus der in diesem Jahr der eTourenwagen-Weltcup hervorgeht. Zusätzlich haben wir uns für die Einführung von nachhaltigem Kraftstoff im WTCR eingesetzt. All das beweist, welche Bedeutung der Schutz der Umwelt für Discovery Sport Events hat. Mit dem PAU MOTORS FESTIVAL haben wir und unsere Stakeholder die Möglichkeit, unseren Einsatz zur Förderung der Nachhaltigkeit im Motorsport zu präsentieren.“Die offizielle Präsentation der Pläne für das PAU MOTORS FESTIVAL wurde von François Bayrou, Präsident der Gemeinde Pau Béarn Pyrénées, Bürgermeister von Pau und Präsident des Fremdenverkehrsamtes von Pau Béarn Pyrénées ausgerichtet. Bayrou sagte: „Wir sind eine Stadt mit einer ganz besonderen Geschichte, und der Grand-Prix von Pau ist ein wichtiger Teil der Identität dieser Gemeinde. Es ist eine Stadt, die schon immer über ihre Zukunft in einer globalen Perspektive nachgedacht hat. Die Veranstaltung, die wir organisieren, ist ein Beispiel dafür, wie wir uns den Herausforderungen stellen. Pau war die erste Stadt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Begriff 'Grand-Prix' für ein Autorennen verwendete, und der Grand-Prix von Pau soll nun ein Schaufenster für Elektrofahrzeuge, Biokraftstoffe und neue Technologien sein.“Yann Ehrlacher gewann 2020 und 2021 in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR für das Team Cyan Racing Lynk & Co zwei Fahrertitel. Nun nahm der amtierende „König“ des WTCR nahm an der Pressekonferenz teil und sagte: „Das letzte Mal, als die WTCC in Pau gastierte, war ich noch sehr jung und ging zur Schule. Ich freue mich, dass wir ein Rennwochenende in Frankreich haben. Die Strecke ist berühmt, aber definitiv nicht einfach.“Sein WTCR-Kollege Jean-Karl Verny, der 2021 in einem Hyundai Elantra N TCR zwei Rennen gewonnen hatte, ergänzte: „Ich bin überglücklich, dass der WTCR nach Pau kommt. Ich liebe die Strecke und die Region rund um Pau. Ich bin dort in der Formel 3 gefahren und ich habe dort in der Formel 4, in der Formel Renault und im Porsche Cup Rennen gewonnen. Es ist unheimlich cool, nach Pau zurückzukehren.“Das PAU MOTORS FESTIVAL wird von der Sportvereinigung des Automobilclubs Basco Béarnais organisiert und von der Gemeinde Pau Béarn Pyrénées und ihren Premiumpartnern geleitet. Sie vertreten die Meinung, dass die Dekarbonisierung des Verkehrs den kombinierten Beitrag aller vorhandenen kohlenstoffarmen Technologien wie Elektrifizierung, Wasserstoff und kohlenstoffarme Flüssigkraftstoffe erfordert.Einzelheiten zu den Eintrittskarten und weitere Informationen zur Veranstaltung: www.pau-motors.com