Der Sportwagenhersteller Romeo-Ferraris öffnete am vergangenen Wochenende die Türen seines Hauptsitzes in Opera (Italien) für ausgewählte Kunden und Medienvertreter. Dabei stand das Auto mit dem Jean-Karl Vernay 2020 die WTCR-Trophy gewann im Mittelpunkt.

Die Romeo-Ferraris Experience sollte die Aktivitäten des Unternehmens auf der Straße und auf der Rennstrecke vorzustellen. So tritt man in diesem Jahr beispielsweise in der PURE-ETCR-Rennserie an. Außerdem wurde Romeo-Ferraris zum italienischen Importeur und Händler für den brandneuen Caterham Seven 170 ernannt.



Um das Engagement im Motorsport zu feiern, stellte Romeo-Ferraris die Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR aus, mit der Jean-Karl Vernay für das Team Mulsanne die WTCR-Trophy des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2020 gewonnen hatte und mit der er in der Fahrermeisterschaft Dritter geworden war.



Die Giulia ETCR, die in der ersten Saison der PURE-ETCR-Rennserie Siege erzielt hatte, war ebenfalls zu sehen. Bei der PURE-ETCR-Rennserie handelt es sich um die erste rein elektrische Tourenwagenserie, die ebenso wie der WTCR von Discovery Sport Events veranstaltet wird.



Michela Cerruti, Betriebsleiterin von Romeo Ferraris, sagte: „Wir wollten die Türen unseres Hauptsitzes öffnen, um unsere Arbeit zu zeigen und zu demonstrieren, wozu wir in der Lage sind. Wir haben viele besondere Gäste empfangen und einen wirklich fantastischen Tag erlebt, der uns einen großen Ansporn gegeben hat, den eingeschlagenen Weg in allen Bereichen des Unternehmens mit noch mehr Motivation weiterzugehen. Wir glauben, dass das Konzept der #RFExperience es uns ermöglicht, in gewisser Weise darzustellen, was unsere Realität bedeutet. Ich kann schon jetzt sagen, dass wir angesichts des Erfolgs auch in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art organisieren werden, um so inklusiv wie möglich zu sein.“



Jean-Karl Vernay wird beim vom VTB präsentierten WTCR-Rennwochenende in Russland, welches vom 26. bis 28. November ausgetragen wird, das nächste Mal ins Lenkrad greifen.

