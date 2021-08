Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 wird mit dem Rennwochenende in Ungarn fortgesetzt – Grund genug, einen Blick zurück, auf die bisherigen Podestplätze der Saison zu werfen.

Die Top 3 des ersten WTCR-Rennens in Deutschland



1. Tiago Monteiro (PRT), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 27:18.961 Minuten



2. Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,514 Sekunden



3. Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,746 Sekunden



Schnellste Runde: Mikel Azcona (ESP), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competicion, 9:01.919 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 168,5 km/h







Die Top 3 des zweiten WTCR-Rennens in Deutschland



1. Jean-Karl Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 26:46.689 Minuten



2. Luca Engstler (DEU), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +0,348 Sekunden



3. Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12,479 Sekunden



Schnellste Runde: Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8:53.608 Minuten







Die Top 3 des ersten WTCR-Rennens in Portugal



1. Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28:28.096 Minuten



2. Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,746 Sekunden



3. Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +3,411 Sekunden



Schnellste Runde: Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:45.384 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 142,8 km/h







Die Top 3 des zweiten WTCR-Rennens in Portugal



1. Attila Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 29:04.501 Minuten



2. Jean-Karl Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1,030 Sekunden



3. Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR, +1,553 Sekunden



Schnellste Runde: Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1:45.150 m, Durchschnittsgeschwindigkeit 143,1 km/h







Die Top 3 des ersten WTCR-Rennens in Spanien



1. Gabriele Tarquini (ITA), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 21:23.928 Minuten



2. Mikel Azcona (ESP), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +1,880 Sekunden



3. Tom Coronel (NLD), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +8,455 Sekunden



Schnellste Runde: Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2:07.023 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,4 km/h







Die Top 3 des zweiten WTCR-Rennens in Spanien



1. Frédéric Vervisch (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 28:57.708 Minuten



2. Thed Björk (SWE), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,191 Sekunden



3. Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,691 Sekunden



Schnellste Runde: Vervisch (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2:07.588 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,8 km/h

